O fostă mare campioană și-a anunțat prezența la Transylvania Open 2026

Karolina Pliskova, Ana Bogdan, Miriam Bulgaru și Elena Ruxandra Bertea vor intra pe tabloul principal al turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250), de la Cluj-Napoca, după ce organizatorii au decis să le acorde acestora wild card-uri.

„Karolina Pliskova, câștigătoarea trofeului de la Cluj în 2024, a primit un wild card și va juca pe tabloul principal al Transylvania Open WTA 250, ediția 2026. Organizatorii turneului de tenis feminin din Cluj au anunțat și acordarea a două wild card-uri către două jucătoare românce cu experiență și îndrăgite de public: Ana Bogdan și Miriam Bulgaru. Cel de-al patrulea wild card merge către o tânără jucătoare româncă cu potențial: Elena Ruxandra Bertea“, au transmis organizatorii.

Pliskova este, astfel, a doua câștigătoare a trofeului prezentă pe tabloul principal, alături de Anastasia Potapova, campioana din 2025. Transylvania Open a decis să rezerve un wild card pentru jucătoarea din Cehia, care și-a exprimat dorința de a reveni la Cluj-Napoca, locul unde a cucerit primul trofeu important după revenirea în circuitul WTA.

Karolina Pliskova, în proces de recuperare

În prezent, Karolina Pliskova se află în proces de recuperare în urma unei accidentări minore. Participarea sa va depinde de evoluția stării fizice până la începutul turneului. În cazul în care nu va putea concura la nivelul cerut de un turneu WTA 250, wild card-ul rezervat va fi oferit unei alte jucătoare.

Tabloul principal de simplu va fi completat de cele patru jucătoare care au primit wild card, de alte patru jucătoare venite din calificări, precum și de o jucătoare de pe lista de ”alternates”, în ordinea clasamentului WTA.

Tragerea la sorți a meciurilor va avea loc vineri 30 ianuarie, începând cu ora 18:00.

Cea de-a șasea ediție a Transylvania Open WTA 250 va avea loc în perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2026, în BTarena din Cluj-Napoca. Valoarea totală a premiilor turneului de la Cluj-Napoca este de 283.347 de dolari.

