Jaqueline Cristian, învinsă la mare luptă de Birrell la Adelaide

Jaqueline Cristian a ratat calificarea în semifinalele de la Adelaide, după ce a fost învinsă în sferturi de favorita gazdelor, Kimberly Birrell, scor 5-7, 6-1, 7-5.

Reprezentanta noastră a început greu duelul din această dimineață și Kimberly s-a văzut condusă cu 4-1 și 5-2 pe tabelă. Totuși, românca a reușit o revenire de colecție, salvând nu mai puțin de 5 mingi de set, în drumul spre câștigarea a 5 gameuri la rând. După o oră și 18 minute, tabela indica 7-5 în favoarea tricolorei, care lua un avantaj important, mai ales din perspectivă psihologică.

Birrell, sprijinită de tribune, nu a clacat după cele 5 mingi de set ratate și a schimbat tactica. După un 6-1 venit la capătul unui set mult mai echilibrat decât o arată scorul, s-a intrat în decisiv. Chiar dacă a început cu un handicap de un break, Jaqueline a reechilibrat imediat. În cele din urmă, break-ul decisiv a fost făcut la 5-5, ulterior Kimberly păstrându-și serviciul și calificându-se în semifinale la capătul unei partide maraton, de 3 ore și 4 minute (5-7, 6-1, 7-5).

Jaqueline Cristian rămâne cu un cec de 33.470 de dolari și 133 de puncte WTA.

În penultimul act al competiției, Birrell o va întâlni pe învingătoarea partidei Mboko – Keys.

