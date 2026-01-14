Emma Răducanu, în faţa primei victorii din 2026

Emma Răducanu, al cărei tată este român, a obținut prima sa victorie din 2026, impunându-se în două seturi, 6-3, 7-6 (7/2), în fața columbiencei Camila Osorio, miercuri, în primul tur al turneului WTA 250 de la Hobart (Australia), dota cu premii totale de 283.347 de dolari.

Răducanu, principala favorită a competiției din Tasmania, era condusă cu 4-2 în setul decisiv, marți, când ploaia a forțat oprirea jocului.

Fosta campioană de la US Open a revenit în forță miercuri, pentru a o învinge pe Camila Osorio la capătul unui meci care a durat 2 ore și 12 minute.

Britanica în vârstă de 23 de ani a disputat cu această ocazie al doilea său meci de la debutul sezonului, după ce s-a înclinat în fața grecoaicei Maria Sakkari, săptămâna trecută la United Cup, la revenirea sa după o accidentare la picior care o deranjase pe tot parcursul presezonului.

Emma Răducanu ar trebui să joace în turul secund împotriva polonezei Magdalena Frech, care anunțat însă pe rețelele de socializare că s-a retras din cauza unei accidentări

