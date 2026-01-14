Jaqueline Cristian, mesaj de suflet, în limba română, după victoria fantastică de la Adelaide

Jaqueline Cristian e de neoprit la Adelaide, acolo unde, după ce a trecut de Alexandrova, a 4-a favorită, a făcut un meci mare şi în compania Dariei Kasatkina, de care a trecut în premieră, scor 6-4, 6-0.

Cristian se simte perfect în Australia, acolo unde a ajuns pentru a 3-a oară în faza sferturilor de finală la un turneu de WTA 500. Sportiva noastră este concentrată 100% pe ce are de făcut pe teren, dorind ca 2026 să fie un an de referinţă în cariera sa.

Mă bucur foarte mult că sunt aici, am venit să joc aici din calificări și mă simt în formă. Mă simt grozav să joc în fața voastră, vă mulțumesc pentru susținere și pentru faptul că ați fost alături de mine. Îmi pare rău că v-am învins o conațională.

Mă concentrez în special pe jocul meu, asta contează. Bucuria de a juca, munca pe care am făcut-o alături de echipa mea, totul s-a legat aici și mă bucur că mă aflu într-o asemenea poziție la Adelaide”, a declarat Jaqueline Cristian, citată de Eurosport.

Mesaj de suflet pentru conaționalii din tribune

După flash-interviul în engleză, de la final, „JC” a avut câteva cuvinte în română pentru conaţionalii care au purtat-o spre un succes extraordinar.

„Mulțumesc din suflet, v-am auzit tot meciul„, a fost mesajul în română al celei mai bune tenismene din România.

