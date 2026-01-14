„Tăvălugul“ Jaqueline Cristian lovește în Australia! Victorie zdrobitoare cu Kasatkina

Jaqueline Cristian este într-o formă de excepţie în Australia, la Adelaide, acolo unde în această dimineaţă s-a calificat în sferturile de finală. Ea a reușit o partidă grozavă cu Daria Kasatkina, fostă semifinalistă de Roland Garros şi jucătoare care acum 4 ani era o prezenţă constantă în top 10 WTA, pe care a învins-o cât se poate de clar, scor 6-4, 6-0. Acum, românca are o şansă mare la semifinale, urmând a întâlni o jucătoare abordabilă.

Un prim set furibund, al doilea tăvălug!

Bucureşteanca a avut nevoie de doar o oră şi jumătate pentru a trece de Daria Kasatkina, fost număr 8 WTA. Meciul a debutat cum rar se întâmplă, cu primele 6 game-uri câştigate împotriva serviciului. Totuși, pe final de set, Cristian a fost mai lucidă. Deşi a condus cu 5-3 şi şi-a pierdut serviciul când trebuia să închidă manşa, românca a pus capăt setului pe serviciul Dariei, la a treia minge de set avută.

Tenismena tricoloră a fost un adevărat tăvălug în setul secund şi i-a administrat jucătoarei de la antipozi un bagel. „Jaq” s-a impus în cele din urmă cu 6-4, 6-0, după o nouă partidă în care a stat excelent în schimburi.

Adversar mai mult decât accesibil în sferturi pentru Sorana Cîrstea

Cristian s-a calificat, astfel, în sferturile de la Adelaide, unde are o şansă uriaşă, în condițiile în care în faţă îi va fi Kimberly Birrell, a 107-a jucătoare a lumii. Australianca a profitat de abandonul Marketei Vondrousova, jucătoare atât de chinuită de accidentări în ultimii ani.

Jaqueline şi sportiva de la antipozi vor fi la al 3-lea duel direct, până acum împărţindu-şi victoriile. După ce Birrell s-a impus „acasă”, la Hobart, în 2024, tenismena noastră şi-a luat revanşa la ediţia anterioară de Roland Garros (6-0, 6-1 pentru Sorana), notează Eurosport. În măsura în care va trece de Birrell, pe Cristian o așteaptă un duel cu Mboko sau Keys în semifinalele de la Adelaide.

Cu punctele pe care şi le-a asigurat deja la turneul australian, Cristian va urca în primele 35 de jucătoare ale lumii de săptămâna viitoare, dar, în funcţie de ce va face în următoarele meciuri, are şansa unică să pătrundă în top 30.

