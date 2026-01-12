Jaqueline Cristian, evoluție impresionantă la Adelaide în fața unei sportive din Top 10

Jaqueline Cristian a reuşit o victorie extraordinară în primul tur de la Adealide, trecând de a 10-a jucătoare a lumii, Ekaterina Alexandrova, a 4-a favorită a competiţiei. Sportiva noastră a jucat perfect, iar la final s-a impus cu 6-4, 6-4 după o oră şi 59 de minute.o oră şi 59 de minute.

Chiar dacă adversara e în primele 10 din lume (închide top tenul) şi o învinsese pe româncă extrem de clar în toamna trecută, la singura dispută directă (6-1, 6-2, la Tokyo), Jaqueline a fost extrem de motivată din primul game al meciului, la Adelaide. Şi-a adjudecat prima manşă cu 6-4, iar apoi a pornit cu încredere maximă în cea de-a doua.

Setul secund a început cu două oportunităţi de break pentru Cristian, dar Alexandrova şi-a salvat serviciul in-extremis. Ekaterina nu a mai avut răspuns la jocul bun al sportivei tricolore în al 5-lea game al setului, când Cristian a concretizat a 4-a minge de break pe care şi-a procurat-o. Spre deosebire de primul set, jucătoarea noastră şi-a ridicat enorm frecvenţa la primul serviciu (79%), dar Alexandrova a avut capacitatea de a reveni în manşă şi a egala la 4, notează Eurosport. Totuși, Jaqueline a făcut imediat un nou break și imediat a închis partida cu un serviciu solid.

În optimile de finală, Cristian va întâlni învingătoarea dintre Daria Kasatkina şi Maria Sakkari, Dacă australianca a fost eliminată din primul tur la 4 din ultimele 5 turnee jucate, grecoaica pare într-o revenire de formă: le-a învins, la United Cup, pe Naomi Osaka şi Emma Răducanu.

