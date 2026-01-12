Gabriela Ruse, făcută „KO“ pe tabloul principal de la Adelaide

Gabriela Ruse s-a oprit în primul tur al turneului de tenis de 500 de puncte de la Adelaide, în Australia. Luni dimineață, Ruse (numărul 79 mondial) a pierdut în fața rusoaicei Anna Kalinskaya (locul 33 în Lume), scor 0-6, 3-6.

Pentru prezenţa în primul tur la Adelaide, Ruse va primi 11.250 de dolari şi un punct WTA.

Jaqueline Cristian joacă de la ora 08.00 tot împotriva unei rusoaice, Ekaterina Alexandrova. Cristian ocupă locul 37, în vreme ce Alexandrova este a 11-a în top.

Marți, Sorana Cîrstea se va duela cu ucraineanca Dayana Yastremska, în aceeași fază inaugurală de la Adelaide.

