Aryna Sabalenka, triumfătoare pentru al doilea an la rând la Brisbane

Aryna Sabalenka a câștigat turneul WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari, în finala căruia a învins-o duminică în două seturi, 6-4, 6-3, pe ucraineanca Marta Kostiuk.

Sabalenka, numărul unu mondial, și-a păstrat astfel titlul la competiția de la antipozi, la care a disputat a treia sa finală consecutivă.

Anul acesta, Sabalenka nu a pierdut niciun set în cinci partide jucate la Brisbane, unde le-a elimina pe rând pe Cristina Bucșa, Sorana Cîrstea, Madison Keys și Karolina Muchova, înainte de a câștiga finala cu Marta Kostyuk.

Anul trecut, Aryna Sabalenka a dispus în finala de la Brisbane de jucătoarea uzbecă Polina Kudermetova, după ce ratase trofeul în 2024 în fața kazahei Elena Rîbakina.

Jucătoarea din Belarus are acum în palmares 22 de trofee cucerite în circuitul profesionist și se pregătește să lupte pentru un al treilea titlu la Australian Open, începând din 18 ianuarie.

