Sorana Cîrstea, start lansat la Brisbane! Victorie împotriva unei adversare cu „nume“

Sorana Cîrstea a învins-o în două seturi, scor 6-3, 6-1, pe rusoaica Anastasia Pavlyucenkova, duminică, într-un meci din primul tur al turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani.

Sorana a servit 9 ași și a avut un procentaj de 83% la punctele câștigate când a pus prima minge în teren. De asemenea, românca nu i-a oferit nicio minge de break adversarei și a fructificat toate cele 4 șanse de a câștiga contra serviciului.

Cîrstea (35 ani, locul 43 WTA) și-a asigurat un cec de 13.735 de dolari, iar următoarea sa adversară pe letona Jelena Ostapenko, numărul 14 pe lista capilor de serie, calificată direct în turul secund.

Reprezentanta țării noastre a obținut duminică a cincea sa victorie în opt dueluri cu Pavliucenkova (34 ani, locul 47 WTA).

