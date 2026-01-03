Trei românce se află pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Brisbane. Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 39 WTA), Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 43 mondial) și Gabriela Ruse (28 de ani, locul 88 WTA) și-au aflat adversarele din runda inaugurală, dar și când vor disputa meciurile.

Primele turnee ale lui 2026 sunt gata să înceapă, iar jucătoarele române s-au concentrat pe tabloul celui de la Brisbane, de categorie WTA 500.

4 ianuarie, Terenul 1

Meciul al doilea: Sorana Cîrstea – Anastasia Pavlyuchenkova

Sorana Cîrstea – Anastasia Pavlyuchenkova Meciul al treilea: Gabriela Ruse – Sofia Kenin

Gabriela Ruse – Sofia Kenin Meciul al patrulea: Jaqueline Cristian – Marie Bouzkova

Jaqueline Cristian – Marie Bouzkova Partidele încep la ora 03:00 a României

Jaqueline Cristian, „tricolora” cel mai bine clasată în această săptămână și intrată direct pe tabloul principal, o va înfrunta în întâiul ei meci din noul sezon pe Marie Bouzkova (27 de ani, locul 42 mondial). Va fi al cincilea meci direct, iar jucătoarea cehă conduce cu 3-1 (1-1 în circuitul WTA). Singura victorie a româncei s-a produs în duelul lor cel mai recent, la Praga 2023, pe hard, în turul 1, 6-4, 4-6, 6-4, notează Gsp.

Sorana are meci tare din prima

Sorana Cîrstea a avut și ea acces direct pe grila de la Brisbane grație poziției din clasamentul mondial. În runda inaugurală, ea se va duela cu Anastasia Pavlyuchenkova (34 de ani, locul 47 mondial).

Cele două s-au mai întâlnit de șapte ori până acum, iar românca are avantaj, 4-3. Pe hard, scorul este echilibrat, 2-2, iar cel mai recent duel a avut loc la Australian Open 2022, când Sorana se impunea cu 6-3, 2-6, 6-2. Prima lor confruntare s-a disputat la Fes 2008, cu aproape 18 ani în urmă!

Anul trecut, Cîrstea a avut primul tur liber la Brisbane. Era numărul 26 mondial și a întâlnit-o în runda secundă pe Linda Noskova, în fața căreia s-a înclinat cu 4-6, 6-4, 4-6. Va fi a treia participare a româncei în concursul australian, după cele din 2018, când a ajuns în turul 2, și 2024. În 2011 a disputat calificări, fără să le depășească.

Gabi Ruse dă peste o fostă campioană în Australia

Gabriela Ruse a urcat pe tablou după două tururi de calificări, victorii cu Alana Subasic (Aus), 6-1, 6-0, și Zeynep Sonmez, 3-6, 6-4, 6-0.

Adversara ei din runda întâi a grilei mari va fi Sofia Kenin (27 de ani, numărul 28 mondial), campioana de la Australian Open 2020. Cele două nu s-au mai duelat până acum la niciun nivel.

Gabi se află pentru prima dată la Brisbane, în timp ce americanca va juca pentru a treia oară, după 2020 și 2023, rezultatul cel mai bun fiind calificarea în turul secund.

