Maria Sara Popa, sportiva finalului de an! A câștigat ambele probe ale unui cunoscut turneu de tenis

Maria Sara Popa (570 WTA) a obținut o performanță spectaculoasă chiar înainte de Anul Nou, câștigând ambele probe ale turneului ITF de la Antalya (Turcia).

Maria Sara Popa, una dintre speranțele tenisului românesc, a încheiat în forță sezonul 2025, după ce a triumfat atât la simplu, cât și la dublu în cadrul competiției din Turcia, dotată cu premii în valoare totală de 15.000 de dolari. Maria Sara Popa și-a trecut în palmares, în weekendul recent încheiat, al treilea titlu de simplu al carierei și primul de dublu în circuitul de tenis profesionist.

Finala turneului de simplu de la Antalya a fost una 100% românescă, având un deznodământ atipic. Duelul pentru trofeu dintre Maria Sara Popa și Sara Victoria Bălan (16 ani, locul 1.238 WTA) s-a încheiat după numai un game! Bălan, cea care a disputat prima finală a carierei, s-a retras la scorul de 1-0 pentru Popa, aceasta urcând 7 locuri în ierarhia WTA grație succesului obținut duminică.

Maria Sara a devenit dublă campioană la Antalya, după ce a cucerit și concursul de dublu, alături de Diae El Jardi, scor 6-4, 3-6, 13-11 în fața perechii Safi Meshkatolzahra / Jiayu Xu (Iran / China).

