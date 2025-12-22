Românca Simona Halep se numără printre cei 10 campioni care au spus adio tenisului în 2025! Constănțenaca a agățat racheta în cui în luna februarie, după ce a suferit o înfrângere destul de dură la turneul WTA 250 Transylvania Open de la Cluj-Napoca.

Anul care stă să se încheie a fost marcat de anunțuri triste pentru fanii tenisului, în condițiile în care nu mai puțin de zece jucători extrem de apreciați s-au retras din activitate. Jurnaliștii de la TennisUpToDate au realizat un top al celor mai importanți tenismeni care nu vor mai fi văzuți pe teren în 2026, iar Simona Halep se află în fruntea listei.

Simona Halep, campioana noastră care a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 mondial și a cucerit două titluri de Grand Slam, este sportiva cu cel mai impresionant CV care s-a retras în 2025. Halep a fost una dintre cele mai longevive jucătoare ale circuitului WTA, ținând cont că a stat în Top 10 timp de 373 de săptămâni consecutive, a opta cea mai lungă serie din istorie.

Cei 10 jucători de tenis importanți care s-au retras oficial anul acesta sunt:

Simona Halep (România), fost număr 1 WTA;

Richard Gasquet (Franța), fost număr 7 mondial;

Eugenie Bouchard (Canada), fostă ocupantă a locului 5 WTA;

Fernando Verdasco (Spania), ocupant al locului 7 ATP în trecut;

Alize Cornet (Franța), fost număr 7 WTA;

Petra Kvitova (Cehia), fostă ocupantă a locului 2 WTA și dublă campioană a turneului de la Wimbledon;

Caroline Garcia (Franța), jucătoare aflată la un moment dat pe locul 4 mondial;

Diego Schwartzman (Argentina), fost număr 8 ATP;

Fabio Fognini (Italia), sportiv care a ocupat locul 9 ATP;

Christopher Eubanks (SUA), jucător care a ajuns cel mai sus pe locul 29 în ierarhia ATP.

Când a decis Halep că e timpul retragerii

Simona Halep a făcut recent o dezvăluire surprinzătoare, spunând că a decis să se retragă din tenis chiar în timpul meciului cu Lucia Bronzetti (Italia), pierdut în runda inaugurală a turneului de la Cluj-Napoca, scor 6-1, 6-1.

„Nu am decis să mă retrag înainte să intru pe teren la Cluj-Napoca. M-am gândit o vreme la asta, dar nu era stabilit când am intrat pe teren că în acel meci mă voi retrage. Dar am simțit că locul meu nu mai este acolo. Am simțit fizic, aveam probleme la genunchi și mă durea. Așa că după ce am pierdut primul set, am luat decizia. Am spus: «Mă opresc după asta!»”, a afirmat Halep, într-un interviu pentru The National, citat de Prosport.

