Surpriza momentului în Formula 1: „Piastri negociază cu altă echipă!“

Pilotul australian al McLaren, Oscar Piastri, și managerul său, Mark Webber, negociază deja cu o altă echipă de Formula 1, iar speculațiile conform cărora Oscar nu are un viitor la McLaren devin tot mai serioase.

Aceasta este părerea fostului pilot de Formula 1 Juan Pablo Montoya, care în ultimele zile a avut câteva intervenții foarte puternice în domeniul analizelor și interpretării evenimentelor din acest sezon al campionatului mondial.

Piastri a condus cel mai mult în acest an în lupta pentru titlu – între a cincea și a 19-a etapă, dar în ultimele curse a rămas în urmă și a încheiat sezonul abia pe locul trei, în timp ce coechipierul său, Lando Norris, a devenit campion mondial.

McLaren a asigurat egalitatea în lupta dintre cei doi piloți ai săi, dar Oscar a fost de părere că la „Monza”, unde trebuia să-l lase să treacă pe Lando, care a rămas în urmă din cauza unui pit stop lent, nu a primit un tratament corect din partea echipei.

„Vă garantez că Oscar Piastri și Mark Webber negociază deja cu o altă echipă de Formula 1. Nu cred că Mark este mulțumit de evoluția lui Oscar la McLaren. Mark nu este foarte mulțumit de McLaren. Dar întrebarea este dacă Oscar este foarte nefericit la McLaren?”, a explicat Montoya într-un podcast, citat de sportal.bg.

