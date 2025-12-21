7.3 C
Volei (m) / SCMU Craiova i-a luat doar un set Stelei

De Tiberiu Cocora

SCMU Craiova a fost învinsă de Steaua București, scor 1-3 (17-25, 25-22, 22-25, 23-25), într-o partidă disputată în Sala Polivalentă, ultima din acest an pentru voleibaliști. Din păcate, a fost și a cincea înfrângere consecutivă pentru trupa lui Dănuț Pascu, una „lovită“ serios de accidentări.

După 25-17 în primul act, craiovenii au reechilibrat partida atât pe parchet, cât și pe tabelă (25-22). Din păcate, seturile trei și patru au fost câștigate la limită de către bucureșteni, care au reușit să plece, într-un final, cu toate punctele din Bănie.

SCMU Craiova: Chirino 2 puncte, Cuk 12, Mihălescu 13, Catrina 4, Baesso 11, Brzakovic 23 – Kumagai (libero).
Au mai intrat: Sulista 6.

SCMU Craiova va începe returul pe teren propriu, împotriva formației Corona Brașov, meci programat în jurul datei de 10 ianuarie 2026.

