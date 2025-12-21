Baschet / SCMU Craiova, evoluție încântătoare în fața Argeșului

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova a obținut o victorie convingătoare în fața formației FC Argeș, scor 89-78, sâmbătă seară, pe teren propriu, într-un meci contând pentru etapa a 13-a din Liga Națională de Baschet. Odată cu acest succes, alb-albaștrii au ajuns la un bilanț excelent în campionat, 8 victorii și trei înfrângeri.

Craiova a dominat jocul cap-coadă, a condus în permanență și nu le-a permis adversarilor să se apropie la mai mult de șase puncte. A fost, practic, o revanșă frumoasă după eșecul din cupă, de miercuri, de care nu vrem să ne mai aducem aminte prea curând. Oltenii au câștigat trei sferturi din patru, dominând autoritar partida. La pauză erau +14 pentru alb-albaștri, scor 42-28, iar înainte de ultimele 10 minute piteștenii se mai apropiaseră puțin, la opt lungimi, scor 66-56. În ultimul act, Sam Sessoms și Vlad Nistor au făcut „legea“ din afara careului, în timp ce Robinson a făcut spectacol de sub panou. S-a încheiat 89-78, iar SCMU arată extrem de bine în acest sezon.

Sam Sessoms a fost omul meciului, cu o prestație remarcabilă: 29 de puncte, 5 recuperări și 7 pase decisive. Ishmael Leggett a contribuit cu un double-double (21 de puncte și 11 recuperări), Kendall Robinson a adăugat 13 puncte și 4 recuperări, iar Vlad Nistor a încheiat cu 12 puncte.

În campionat, pentru SCMU Craiova urmează ultimul meci al anului, în deplasare, pe terenul formației Rapid București, luni, 29 decembrie, de la ora 18:00. Totuși, până atunci, Craiova și FC Argeș se vor întâlni pentru a treia oară într-o săptămână, pe 23 decembrie, de la ora 18.00, în returul optimilor de finală ale Cupei României.

Citește și: Oltenia fotbalistică „plânge“! Visul unei primăveri europene în Bănie, spulberat în minutul 90+14





