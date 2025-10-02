6.8 C
Craiova
joi, 2 octombrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportTenisMonica Niculescu, calificare în sferturile probei de dublu de la Samsun

Monica Niculescu, calificare în sferturile probei de dublu de la Samsun

De Tiberiu Cocora

Monica Niculescu și rusoaica Vitalia Diatcenko s-au calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului WTA 125 de la Samsun (Turcia), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, după ce a învins cuplul Ekaterina Ovcearenko (Rusia)/Emily Webley-Smith (Marea Britanie), cu 7-6 (7/1), 6-2.

Niculescu și partenera sa au obținut victoria după o oră și 14 minute de joc, revenind în primul set de la 1-3.

Niculescu și Diatcenko și-au asigurat un cec de 1.175 de dolari și 27 de puncte WTA la dublu.

În sferturi, perechea româno-rusă va înfrunta cuplul sloven Dalila Jakupovic/Nika Radisic, cap de serie numărul trei.

Citeşte şi: România, prezentă cu patru sportivi la Mondialele de haltere


ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA