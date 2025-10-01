România, prezentă cu patru sportivi la Mondialele de haltere

România participă la Campionatele Mondiale de haltere din Norvegia, care vor avea loc în localitatea Forde, în perioada 2-10 octombrie, cu patru sportivi, a anunțat, miercuri, Federația Română de Haltere.

Un al cincilea român înscris în concurs, Cristian Luca, nu a mai făcut deplasarea din cauza unor probleme medicale.

„Tricolorii au ajuns cu bine la destinație, unde își continuă pregătirea până la debutul celei mai importante competiții internaționale de anul acesta. Cosmina Pană, Mihaela Cambei, Andreea Cotruța și Luis Rodriguez sunt halterofilii care vor intra în competiție în zilele de 02, 03, 05 și 10 octombrie, în probele categoriilor de greutate 53 Kg F, 63 Kg F si 110 Kg M. Cristian Luca, cel de-al cincilea tricolor înscris în concurs, nu a mai putut face deplasarea, din motive medicale“, a transmis FRH.

Peste 500 de sportivi din 93 de țări sunt așteptați la Forde la Campionatele Mondiale de haltere, pentru a lua parte la primul test internațional din acest nou ciclu olimpic Los Angeles 2028, rezervat seniorilor.

