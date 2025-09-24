Sorana Cîrstea, victorie din trei mişcări în meciul de debut de la Beijing

Sorana Cîrstea își continuă seria bună începută după Wimbledon şi s-a calificat în turul doi la Beijing, după o victorie clară, scor 6-2, 6-3 în faţa lui Caroline Dolehide, locul 88 WTA.

Sfertfinalistă la China Open în 2017, Sorana Cîrstea a început excelent turneul de la Beijing. Dolehide, adversara din această dimineaţă, venea după o perioadă dificilă (4 turnee la rând în care a fost eliminată din turul inaugural), astfel că era greu de crezut că va avea o şansă reală în faţa veteranei din România. Aşa a şi fost, o partidă fără istoric, Sori impunându-se cu un categoric 6-2, 6-3, după doar 68 de minute de joc.

Cîrstea a avut un procentaj de 73% mingi câştigate cu primul serviciu, i-a oferit americancei doar 3 oportunităţi de break, dar a fost excelentă şi la retur, cu nu mai puţin de 6 breakuri reuşite.

Sportiva noastră se pregăteşte, acum, de duelul din turul 2, unde adversara e de totul alt calibru. În faţa Soranei va sta Karolina Muchova, cap de serie 13. Cehoaica, fostă finalistă de Roland Garros, vine după un sfert la US Open, unde a reuşit să o învingă pe „drum” chiar pe Cîrstea, după o partidă dramatică (7-6, 6-7, 6-4).

La New York am asistat la a 6-a întâlnire dintre cele două, Muchova având acum un bilanț de 5-1 în directe. Singurul succes al reprezentantei noastre a venit la Miami, în 2023, scor 7-5, 6-1.

Graţie punctelor obţinute odată cu victoria din turul întâi, Cîrstea se apropie şi mai mult de revenirea în top 50, scrie Eurosport. Ea e acum pe 55 în clasamentul WTA Live, cu 1091 de puncte. Un eventual succes contra Karolinei ar propulsa-o pe locul 52.

Cristian şi Ruse intră în „horă“

Pe lângă Cîrstea, la Beijing mai sunt prezente două jucătoare din ţara noastră, care vor intra în turneu mâine dimineaţă.

Jaqueline Cristian, jucătoarea din România aflată pe cea mai înaltă poziție în ierarhia WTA, 42, o va întâlni în primul tur pe Jessica Bouzas Maneiro, confruntarea dintre cele două fiind prima directă. Dacă se va impune, românca va da peste Dayana Yastremska în runda secundă, iar o nouă victorie i-ar asigura un duel de foc în turul al 3-lea cu Mirra Andreeva, în cazul în care rusoaica nu va pierde cu Zhu.

Cea de-a treia româncă de pe tabloul principal este Gabriela Ruse. Ea se va duela cu Sramkova, iar dacă se va impune, atunci o va întâlni pe Emma Navarro în turul al 2-lea.

