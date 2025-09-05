Bjorn Borg, „legenda“ tensiului suedez, este bolnav de cancer

Suedezul Bjorn Borg, o legendă a tenisului de la sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 80, suferă de cancer, a relatat joi cotidianul suedez Expressen. Ei relatează că ar fi vorba de un cancer la prostată.

„Bjorn Borg scris că este bolnav de cancer în autobiografia sa care va fi lansată ‘Bătăi de inimă’, potrivit informațiilor din Italia’‘, a scris Expressen.

Ziarul se referă la prezentarea cărții pe amazon.it, consultată de AFP, care indică o nouă provocare pentru fostul tenisman, ”cea mai importantă și neîncheiată încă, împotriva cancerului”. Cartea ar urma să fie lansată pe 18 septembrie.

Bjon Borg, azi în vârstă de 69 de ani, a dominat tenisul masculin acum aproape 50 de ani, câștigând șase titluri la Roland Garros și cinci la Wimbledon.

Supranumit ”Ice” Borg, în legătură cu răceala sa pe teren, sportivul și-a anunțat brusc retragerea din activitate în ianuarie 1983, la 26 de ani, o decizie atribuită epuizării mentale.

Cu un an și jumătate înainte el pierduse în fața marelui rival John McEnroe în finala de la US Open, un turneu de Mare Slem pe care nu a reușit niciodată să îl câștige.

Citește și: Aryna Sabalenka și Amanda Anisimova vor lupta pentru trofeu la US Open



