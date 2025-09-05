26.8 C
Aryna Sabalenka și Amanda Anisimova vor lupta pentru trofeu la US Open

De Tiberiu Cocora

Aryna Sabalenka (27 de ani), s-a calificat azi-noapte pentru al treilea an consecutiv în marea finală de la US Open. Într-o reeditare a finalei US Open de anul trecut, deținătoarea titlului, Aryna Sabalenka, a reușit din nou să o învingă pe Jessica Pegula (31 de ani, 4 WTA). Meciul s-a terminat 4-6, 6-3, 6-4, la capătul a 2 ore și 7 minute de joc.

Numărul 1 mondial este acum la o singură victorie distanță de a deveni prima femeie care câștigă titluri consecutive la Flushing Meadows de la Serena Williams, care a reușit această performanță de trei ori la rând, între 2012 și 2014, potrivit sportal.bg.

Eliminată în semifinale la Wimbledon, în iulie, belarusa nu a disputat decât un turneu (WTA 1.000 de la Cincinnati) pentru a pregăti US Open. Deținătoare a titlului, ea a fost învinsă în sferturi la turneul din Ohio.

Sâmbătă, bielorusa se va lupta pentru trofeu împotriva americancei Amanda Anisimova. Cea din urmă a trecut de Naomi Osaka, într-un meci încheiat la ora locală 01:00 în New York și încheiat 6-7 (4/7), 7-6 (7/3), 6-3, în aproape trei ore de joc (2 h 56 min).

Pentru Osaka, acesta a fost cel mai bun parcurs al său la un Grand Slam de la revenirea în circuit, în 2024, după ce a născut o fetiță. Japoneza va reveni în top 20 după rezultatul de la New York.

