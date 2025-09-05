26.8 C
A tras tare, dar a meritat! Todoni e în sferturi la Montreux, în proba de simplu

De Tiberiu Cocora

Anca Todoni s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului WTA 125 de la Montreux (Elveția), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, după ce a învins-o pe rusoaica Daria Astahova cu 3-6, 6-1, 7-5.

Todoni (20 ani, 112 WTA), a patra favorită, a obținut victoria după două ore și 14 minute de joc.

Astahova (23 ani, 657 WTA) câștigase singurul lor meci direct anterior, în 2020, în primul tur la Heraklion, cu 6-3, 6-2.

Todoni și-a asigurat un cec de 3.450 de dolari și 27 de puncte WTA.

Todoni va juca în sferturi contra letonei Darja Semenistaja (22 ani, 115 WTA), a cincea favorită.

Letona are 2-1 în meciurile directe, după ce s-a impus în 2023 la București (WTA 125) cu 7-6 (7/3), 6-4, în sferturi, și la Montreux, anul trecut, cu 6-4, 4-6, 6-4, în sferturi. Todoni a câștigat ultima confruntare, anul trecut, în semifinale la Santa Cruz (Bolivia), cu 6-0, 6-1.

Citește și: Anca Todoni e pe „cai mari“ în Elveţia, la turneul de la Montreux

