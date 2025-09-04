27.3 C
Craiova
joi, 4 septembrie, 2025
Anca Todoni e pe „cai mari" în Elveţia, la turneul de la Montreux

Anca Todoni e pe „cai mari“ în Elveţia, la turneul de la Montreux

De Tiberiu Cocora

Perechea româno-olandeză Anca Todoni/Arantxa Rus s-a calificat, miercuri, în semifinalele probei de dublu la turneul de tenis WTA 125 de la Montreux (Elveția), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, după ce a învins cuplul Dominika Salkova (Cehia)/Kathinka von Deichmann (Liechtenstein), cu 4-6, 6-1, 13-11. Todoni și Rus au obținut victoria după o oră și 19 minute de joc.

Todoni și partenera sa au condus în primul set cu 4-1, dar apoi au pierdut cinci ghemuri la rând (4-6). Ele au câștigat clar actul secund, cu 6-1, iar în super tiebreak s-au impus cu 13-11, după ce au salvat două mingi de meci la 7-9.

Perechea româno-olandeză și-a asigurat un cec de 2.600 de dolari și 49 de puncte WTA la dublu.

În penultimul act, Todoni și Rus vor juca împotriva cuplului Anouk Koevermans (Olanda)/Valentina Ryser (Elveția).

Todoni va juca în optimi la simplu contra rusoaicei Daria Astahova.

