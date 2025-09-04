Anisimova a dat lovitura şi a eliminat-o pe Swiatek de la US Open

Iga Swiatek, numărul 2 mondial, a fost învinsă de americanca Amanda Anisimova (9 WTA), cu 6-4, 6-3, miercuri, la New York, în sferturile de finală ale turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, transmite AFP. Anisimova și-a luat astfel revanșa după ce fusese surclasată de Swiatek cu 6-0, 6-0 în finala turneului de la Wimbledon.

Swiatek, care venea la Flushing Meadows după ce cucerise titlul la Cincinnati, a greșit la punctele importante, pusă sub presiune de Anisimova.

Până în acest an, Anisimova nu reușise să ajungă mai sus de optimi la New York, performanță care data de acum cinci ani.

În penultimul act, Anisimova o va înfrunta pe japoneza Naomi Osaka (24 WTA), care s-a impus în fața cehoaicei Karolina Muchova (13 WTA), accidentată la o coapsă în timpul meciului, cu 6-4, 7-6 (7/3).

Laureata din 2018 și 2020 a făcut diferența în primul set la câteva puncte jucate pe finalul acestuia. În actul secund, Osaka și-a pierdut serviciul de două ori, dar a reușit de fiecare dată să și-l recupereze.

Osaka nu mai reușise să atingă acest nivel la un turneu de Mare Slem din 2021 (Australian Open).

Osaka nu a învins-o niciodată pe adversara sa din semifinale, Amanda Anisimova, pierzând cele două meciuri jucate în 2022 contra americancei.

În cealaltă semifinală se vor înfrunta belarusa Arina Sabalenka și americanca Jessica Pegula, fiind o reeditare a finalei de anul trecut, câștigată de liderul mondial.

