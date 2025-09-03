Ruse şi Kostyuk au fost eliminate de la US Open! Nu le-au făcut faţă favoritelor 4

Perechea Marta Kostyuk – Gabriela Ruse a fost eliminată în „optimi” de pe tabloul de dublu feminin al US Open. Veronika Kudermetova și Elise Mertens au fost prea puternice pentru cuplul româno-ucrainean, scor 6-4, 6-1.

Gabriela Ruse și Marta Kostyuk au trecut de primele două tururi la New York, dar adversarele din turul 3, Veronika Kudermetova și Elise Mertens, perechea favorită numărul 4, s-au dovedit a fi imposibil de depășit. Ele au condus în primul dintre seturi: au reușit un break la 3-3 și au servit pentru 5-3, dar nu s-au putut impune pe propriul serviciu. Kudermetova și Mertens au mai reușit un break la 5-4 și au închis astfel setul.

Trendul a continuat în actul secund, în care Ruse și Mertens și-au adjudecat un singur game, la 0-3, pe propriul serviciu. Au cântărit greu și impreciziile perechii Ruse – Kostyuk: 6-1 la duble greșeli, 19-12 la erori neforțate.

În sferturi, Kudermetova și Mertens le vor înfrunta pe rusoaicele Mirra Andreeva și Diana Shnaider, perechea cu cea mai mică medie de vârstă: prima are 18 ani, a doua 21.

Pentru parcursul până în turul 3 (faza „optimilor”), Ruse și Kostyuk vor încasa un cec în valoare de 75 de mii de dolari.

