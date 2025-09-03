Polo / Victorie frumoasă pentru fetele noastre! România a trecut de Elveţia la EURO U18

Selecționata feminină a României a învins Elveția cu scorul de 10-7 (2-1, 4-1, 2-2, 2-3), marți, în Grupa D a Campionatului European de polo pe apă Under-18 din Malta.

Tricolorele au obținut a doua lor victorie, prin golurile marcate de Amalia-Cosmina Novăcean (4), Raluca Manolache (2), Denisa Ana Maria Samuel (1), Sara Dumitru (1), Sara-Maria Pascu (1), Ilinca-Maria Paveliu (1).

Pentru învinse au punctat Anouk Soder (3), Nina Riess (3) și Juliette Grandchamp (1).

În celelalte meciuri ale grupei, Marea Britanie a surclasat Cehia cu 20-9, iar Slovacia a dispus de Bulgaria cu 16-9.

Marea Britanie ocupă primul loc, cu 12 puncte, urmată de Cehia, 9 puncte, Slovacia, 7 puncte, România, 5 puncte, Elveția, 3 puncte, Bulgaria, 0 puncte.

Miercuri vor avea loc ultimele partide din grupă, Elveția – Marea Britanie (11:00), Slovacia – Cehia (12:30) și România – Bulgaria (14:00).

