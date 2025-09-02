Tenisul juvenil craiovean prinde contur, după ce Monica Iliescu, tânăra speranţă a Craiovei, a reuşit, în cursul zilei de marţi, să câştige al doilea turneu Tennis Europe, categoria I. La Cracovia, în Polonia, după şase meciuri în care a cedat doar opt game-uri, Monica a fost încoronată „regina“ turneului.

Cel mai impresionant rezultat este chiar cel înregistrat în marea finală. Românca a obţinut o victorie mare, scor 6-0, 6-1 în faţa reprezentantei gazdelor N. Szczechowiak şi favorita principală a competiţiei.

Acest triumf al Monicăi Iliescu asigură statutul de cap de serie la Mastersul European din noiembrie, de la Academia Nadal!

Un rol extrem de important în dezvoltarea sportivei craiovence l-a avut echipa sa, formată din Vasile Teodor KOFE (antrenor), Daniel Hârnău (prep. fizic) şi Oana Gavrila ( psiholog).

