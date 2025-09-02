17.3 C
Naomi Osaka, surpriza de la US Open! A făcut un meci uriaş cu Coco Gauff

De Tiberiu Cocora

Naomi Osaka a învins-o fără drept de apel pe Coco Gauff, a treia favorită a competiției, scor 6-3, 6-2 și s-a calificat în sferturile de finală de la US Open pentru a treia oară în carieră. Este prima victorie a niponei împotriva unei jucătoare din top 10 de la ediția precedentă a US Open.

Pentru Osaka, acesta este al treilea sfert de finală la US Open și al cincilea la nivel de Grand Slam. De asemenea, în precedentele patru ocazii în care a ajuns în această fază a competiției, a ridicat trofeul la final. Totodată, victoria cu Gauff marchează al 27-lea succes al carierei la Flushing Meadows, turneul la care a adunat cele mai multe meciuri câștigate, depășind Australian Open (26), informează Eurosport.

Dacă Gauff a avut o zi nefastă, cu doar 8 lovituri direct câștigătoare și 33 de erori neforțate, Osaka a impresionat printr-un joc mult mai matur.

În continuare, Osaka o va întâlni la Flushing Meadows pe Karolina Muchova, cea care a trecut în trei seturi de Magda Kosyuk, scor 6-3, 6-7 (0), 6-3.

