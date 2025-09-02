Iga Swiatek își continuă marșul impresionant la New York. Sportiva de pe locul 2 WTA a învins-o categoric pe Ekaterina Alexandrova, scor 6-3, 6-1, și s-a calificat pentru a treia oară în carieră în sferturile de finală de la US Open. Poloneza, în vârstă de 24 de ani, ajunge astfel la al 13-lea sfert de finală de Grand Slam.

Swiatek devine, astfel, cea mai tânără jucătoare din ultimii 20 de ani care reușește să atingă sferturile de finală la toate cele patru turnee majore într-un singur sezon. Ultima care bifase această performanță fusese Maria Sharapova, în 2005, la doar 18 ani.

Pentru prima dată după două decenii, două jucătoare, Aryna Sabalenka și Iga Swiatek, au ajuns simultan în sferturi la toate cele patru Grand Slam-uri ale anului. De asemenea, alături de Aryna Sabalenka, poloneza a devenit una dintre cele două jucătoare care au reușit să strângă peste 20 de victorii în turneele de Grand Slam pe parcursul aceluiași sezon, mai spune Eurosport.

În continuare, Swiatek se va duela cu Anisimova în faza sferturilor de la Flushing Meadows, cea care nu i-a dat nicio şansă braziliencei Haddad Maia, scor 6-0, 6-3.

