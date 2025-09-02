Jannik Sinner, prestaţie fabuloasă în faţa lui Bublik în optimile US Open

Jannik Sinner, cel mai bun jucător al lumii, a făcut o partidă mare în optimile de la US Open, eliminându-l incredibil de uşor pe unul dintre cei mai periculoşi adversari, Alexander Bublik, scor 6-1, 6-1, 6-1. A fost o partidă fără istoric, care a durat doar 83 de minute.

Campionul de anul trecut de la Flushing Meadows avea de trecut un test dificil, pe hârtie, în drumul spre sferturi. Asta pentru că în faţă îi stătea Bublik, un tenismen cu un joc imprevizibil. Totuşi, Bublik a fost de nerecunoscut, în special la serviciu (19% puncte câştigate când nu i-a intrat primul), astfel că Sinner nu avea cum să rateze cadourile venite din partea cealaltă de fileu.

Cel mai bun jucător al lumii nu a fost imperial doar cu serviciul (o singură şansă de break acordată adversarului), ci şi cu venirile la fileu, unde a câştigat 10/12 puncte.

Sinner a ajuns la 75 de victorii ca număr unu mondial în doar 82 de partide, doar Borg (a avut nevoie de doar 78 de meciuri pentru acelaşi număr de succese), Jimmy Connors şi Roger Federer (ambii cu 81) reușind mai repede să bifeze 75 de meciuri câştigate din postura de lider mondial. Jannik a devenit totodată primul om din ultimii 10 ani care să cedeze 3 sau mai puţine gameuri într-un meci din săptămâna a doua de la US Open, notează Eurosport.

Pentru un loc în semifinale, Sinner se va lupta cu al său conaţional Lorenzo Musetti, care a arătat impecabil în duelul din optimi cu Jaume Munar, pe care l-a eliminat la fel de categoric, scor 6-3, 6-0, 6-1.

Citeşte şi: Ruse şi Kostyuk continuă la US Open! Calificare la pas în optimile de la Flushing Meadows





