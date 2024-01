Din calificări, în sferturi la AO! Yastremska, surpriza plăcută, a răpus-o pe Azarenka

Dayana Yastremska a oferit surpriza zilei la Australian Open 2024, sportiva din Ucraina calificându-se în sferturile turneului de Grand Slam. Ocupantă a locului 93 în ierarhia mondială, Yastremska a trecut de o dublă câștigătoare la Melbourne, Victoria Azarenka, scor 7-6(6), 6-4. Meciul a durat două ore și 7 minute.

Dayana Yastremska a devenit a doua jucătoare venită din calificări care reușește să elimine două campioane de Grand Slam la același turneu major, vorbim aici despre Marketa Vondrousova și Victoria Azarenka.

În sferturi, pentru Yastremska va urma un meci cu surprinzătoarea Linda Noskova. Locul 50 WTA, jucătoarea din Cehia a trecut de Elina Svitolina (3-0, abandon), iar în turul precent făcuse o „victimă” celebră: Iga Swiatek!

Svitolina, în lacrimi

Elina Svitolina a fost nevoită să se retragă de la Australian Open 2024 în optimi. Sportiva din Ucraina a bifat doar trei gameuri în meciul cu Linda Noskova. Cu mari dureri la spate, Elina a părăsit Margaret Court Arena plângând.

Svitolina a povestit la conferința de presă despre accidentarea de la spate care a obligat-o să se retragă de la AO.

„A fost o durere ca şi cum m-ar fi înjunghiat cineva. Nu am putut face nimic, mi-am simţit spatele blocat complet. Este foarte trist, desigur, dar asta este viața. Nu am mai simțit niciodată o durere atât de puternică precum aceasta. Am avut câteva probleme la spate, de-a lungul timpului, dar niciuna ca aceasta, senzația fiind ca și cum cineva m-ar fi împușcat în spate“, a spus Svitolina.

