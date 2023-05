Situație ireală pentru Halep! A fost acuzată de o nouă încălcare a regulilor anti-doping

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) lansează noi acuzații la adresa Simonei Halep! Românca este din nou acuzată că a încălcat Programul anti-doping de tenis (TADP), fiind prinsă cu nereguli și în pașaportul biologic. ITIA a mai precizat că Simona Halep face parte din grupul celor 300 de jucători de tenis care sunt supuși la teste de monitorizare a sângelui la intervale regulate.

Pașaportul biologic este o metodă prin care organizațiile anti-doping monitorizează diferiți parametri ai sângelui în timp, pentru a identifica potențialele nereguli anti-doping.

„Agenția Internațională de Integritate a Tenisului confirmă că jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost acuzată de o încălcare suplimentară și separată a Programului anti-doping din tenis”, a transmis ITIA.

Nicole Sapstead, directorul pentru Anti-Doping din cadrul ITIA, a declarat: „Înțelegem că anunțul de astăzi adaugă complexitate unei situații deja cunoscute. De la începutul acestui proces, ne-am hotărât să o tratăm pe doamna Halep într-o manieră empatică, eficientă și oportună.

Desigur, apreciem că există un mare interes al mass-media în aceste cazuri. Ar fi nepotrivit ca noi să comentăm detaliile înainte de încheierea procesului, dar vom continua să colaborăm cu tribunalul independent Sport Resolutions și cu reprezentanții doamnei Halep cât mai rapid posibil”, a afirmat directorul anti-doping, potrivit site-ului oficial ITIA.

Halep: „Din 7 octombrie trăiesc cel mai negru coșmar din viața mea“

Halep susține că este hăituită de organismele anti-doping din tenis.

„Acum, că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evaluare anormală a sângelui. Trei experți renumiți la nivel mondial mi-au studiat testele de sânge și a fost foarte clar că sângele meu este complet normal. Începând cu 7 octombrie, când am fost acuzată de dopaj de ITIA, am trăit cel mai negru coșmar din viața mea.

Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri și a unei motivații din partea lor să mă găsească vinovată. Încă o dată, toată viața am fost total împotriva oricărei forme de a trișa. Nu se aliniază valorilor mele. Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea să beneficiez de independența și imparțialitatea judecătorilor într-un tribunal care îmi va da șansa de a-mi demonstra nevinovăția. Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să îmi prezint cazul la audierea programată la sfârșitul lunii mai, după câteva amânări cauzate de ITIA“, a spus Halep, citată de Prosport.

