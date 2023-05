Problemele continuă! Rafael Nadal nu va participa la Roland Garros 2023

Rafael Nadal a anunţat joi că nu va participa la următoarea ediţie de la Roland Garros, care va avea loc între 22 mai şi 11 iunie. Rafael Nadal a mai declarat că intenţionează ca anul viitor să fie ultimul pentru el ca jucător profesionist.

„Ar putea fi un obiectiv să încerc să ajung la sfârşitul anului şi să pot să joc în Cupa Davis. Şi să încerc să abordez anul viitor cu nişte garanţii. Cred că va fi ultimul meu an. Dacă voi continua să joc chiar acum, nu cred că voi putea s-o fac anul viitor. Nu merg la Roland Garros, nu voi juca lunile acestea, iar intenţia mea este ca anul viitor să fie ultimul. Să pot să joc la turneele la care vreau, ca să-mi iau rămas bun de la cei care m-au marcat“, a spus Nadal, citat de Agerpres.

Accidentarea din Australia, fatală

La 36 de ani, Nadal a suferit o accidentare la psoas (muşchiul flexor al şoldului) în turul al doilea de la Australian Open, pe 18 ianuarie.

„Am suferit o accidentare importantă în Australia (în ianuarie), la psoas. Iniţial trebuia să lipsesc între şase şi opt săptămâni, dar deja ne îndreptăm spre cea de-a paisprezecea. Situaţia nu este cea la care am sperat. Am respectat toate prescripţiile medicale, dar dintr-un motiv necunoscut accidentarea nu a evoluat aşa cum ni s-a indicat la început şi am ajuns să ne aflăm într-o situaţie dificilă”, a explicat Nadal în luna aprilie, într-un podcast.

Campionul iberic nu a mai participat de atunci la nicio competiţie oficială, ratând în special turneele de categoria Masters 1.000 de la Monte Carlo, Madrid şi Roma, pe suprafaţa sa favorită, zgura.

