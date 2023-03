Reuşită de excepţie pentru Sorana la Indian Wells! Victorie uriaşă cu Garcia

Sorana Cîrstea a reușit o partidă magnifică în optimile de finală de la Indian Wells, învingând-o cu 6-4, 4-6, 7-5 pe Caroline Garcia. În turul următor, pentru reprezentanta noastră urmează un test aproape imposibil: Iga Swiatek!

Românca a început perfect meciul, cu break, dar a cedat apoi pe propriul serviciu. Cu toate acestea, a avut puterea să facă breakul decisiv la 3-3 și să își adjudece prima manșă.

În setul doi, tot reprezentanta noastră a câştigat pe serviciul advers, la 2-2, dar apoi a cedat iniţiativa şi implicit actul secund. De data asta, Sorana s-a adunat perfect și a prestat un joc solid în ultimul set. A început cu două break-uri la rând și, deși sportiva din Hexagon, a avut puterea să egaleze la 4, la finalul meciului Sori a fost cea mai concentrată și cu nervi mai tari.

În ciuda faptului că Garcia a trimis 8 ași și a câștigat 65% din mingile jucate cu primul serviciu, Cîrstea a reușit să se impună datorită procentajului fantatic la serviciul 2. Aproape incredibil, Sorana a reușit un procentaj mai bun de mingi câștigătoare cu al doilea serviciu (62% vs 60%).

Cîrstea: „Acest succes înseamnă enorm“

La finalul disputei, sportiva noastră a vorbit despre importanța acestui succes și a dezvăluit care e rețeta sa în 2023: colaborarea cu Thomas Johansson, antrenor care i-a schimbat în bine jocul și i-a dat multă încredere în propriile forțe.

„Nu o învinsesem pe Caro niciodată înainte, așa că știam că va fi un meci foarte greu. E o jucătoare foarte agresivă și joacă foarte bine în ultimul timp. Știam că va fi foarte greu, dar sunt foarte fericită că am reușit să câștig, acest succes înseamnă enorm. Am început să mă pregătesc cu Thomas Johansson în pre-sezon și am simțit că joc din ce în ce mai bine, chiar dacă rezultatele nu au fost cele pe care mi le-am dorit în ianuarie și februarie. E un antrenor excepțional și cred că îi datorez forma bună lui.

E impresionant să am acest sprijin atât de departe de casă. Au fost alături de mine cu inima și țin să le mulțumesc. Mă simt grozav să am parte de o asemenea atmosferă, victoria e și a suporterilor români, care au fost incredibili”, a spus Cîrstea la final, citată de Eurosport.

Swiatek a câștigat 11 din cele 12 meciuri jucate în cariera sa la Indian Wells. Ea le-a egalat pe Mary Joe Fernandez, Martina Hingis, Serena Williams și Naomi Osaka, doar Steffi Graf (12 din 12) având un procentaj mai bun în turneul din California, la debut.

