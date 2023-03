În perioada 11-12 martie s-a desfășurat la Izvorani, în Complexul Olimpic, Cupa României Juniori I la tenis de masă. De la competiţie nu avea cum să lipsească CSU Craiova, clubul oltean care a fost reprezentat de către Carmina Găman şi Elena Dumitru la feminin, respectiv Bogdan Bardan la masculin. Antrenorul sportivilor, Florea Vasile, a fost şi el prezent la turneu, pentru a-şi susţine elevii.

Cele două fete au trecut de faza grupelor și s-au calificat pe tabloul principal, unde au ajuns chiar în primele 32 de jucătoare. Aici, însă, totul s-a încheiat, pentru că în cale le-au apărut Alexandra Dicu (3-0 cu Carmina) şi Bianca Mei-Roşu (3-0 cu Elena), două sportive cu ceva mai multă experienţă. De partea cealaltă, la masculin, Bogdan Bardan nu a reuşit să avanseze de faza grupelor.

Vasile Florea: „Pot spune că am fost în grafic“

Antrenorul sportivilor craioveni, Vasile Florea, a vorbit cu GdS despre cele întâmplate la Izvorani şi a mărturisit că este mulţumit de rezultatele obţinute.

„Fetele au trecut de grupe, de un tur preliminar apoi, ca să se stabilească exact tabloul, dar au cedat amândouă în Top 32. Pot spune că am fost în grafic, adică ne-am cam atins obiectivul. Având în vedere că fetele sunt în primul an de juniorat, rezultatele sunt bune. Pot spune că suntem mulţumiţi de ceea ce am obţinut. Bogdan nu are prea multă experienţă momentan, dar are timp să se dezvolte şi să progreseze. Dar aici vreau să punctez că ar fi avut mai multe şanse dacă alta ar fi fost tragerea la sorţi. Carmina şi Elena au o clasare mai bună, deci implicit traseul este mai acceptabil, în timp ce Bogdan este încă la început.

Urmează Campionatele Naţionale, unde se va aduna toată spuma tenisului de masă românesc. Noi îi avem pe Bogdan Cristian, locul 12 şi Daniel Simulescu, locul 14 în clasamentul naţional. Cu puţin noroc, am putea avea cel puţin un sportiv în Top 16“, a declarat Vasile Florea.

