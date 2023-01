Bianca Andreescu, revenire de clasă și victorie în fața Muguruzei, în primul meci al anului

Bianca Andreescu (22 de ani, 46 WTA) a izbutit o revenire impresionantă la primul meci din 2023, în primul tur al turneului de la Adelaide. Jucătoarea canadiană cu origini românești a învins-o pe Garbine Muguruza (29 de ani, 55 WTA), scor 0-6, 7-6 (3), 6-1, după ce fusese condusă cu 6-0, 5-2.

Muguruza a fost de neoprit în primul set, pe care și l-a adjudecat la zero, după doar 24 de minute, perioadă în care jucătoarea din Canada a câștigat numai 7 puncte. Canadianca a încercat să se redreseze în actul secund, însă jucătoarea din Spania nu i-a permis să preia inițiativa. Muguruza a revenit de la 1-2, s-a distanțat rapid la 5-2 după o serie de patru game-uri consecutive, dar a clacat exact când nu se mai aștepta nimeni, în momentul în care servea pentru meci. Bianca a forțat egalarea, a împins setul în tie-break, pe care l-a câștigat într-o manieră destul de convingătoare, la 3.

„Bibi” a dominat-o pe Muguruza la toate capitolele în decisiv, a servit impresionant cu primul serviciu (86% procentajul punctelor câștigate) și s-a impus cu un incredibil 6-1.

„În setul secund, a trebuit să îmi schimb planul de joc. Mi-am spus că nu contează ce se va întâmpla, dar trebuie să fiu mai agresivă. Am returnat mai bine, am venit cu primul serviciu mai des. Sunt foarte fericită că am reușit să câștig acest meci, deși nu știu exact cum am reușit”, a spus Bianca după partidă, potrivit wtantennis.com.

În turul secund, fosta campioană de la US Open va da peste învingătoarea din meciul Amanda Anisimova (#23 WTA) – Veronika Kudermetova (#9 WTA).

