Handbal (f) / România, eșec umilitor în fața Norvegiei! Nordicele au oferit o adevărată lecție de handbal

Naționala feminină de handbal a României a fost surclasată de selecționata Norvegiei, cu scorul de 45-25 (24-9), miercuri seara, în Sala Polivalentă ”Ioan Kunst-Ghermănescu”, în Grupa G1 a preliminariilor competiției EHF EURO Cup 2026.

Campioana olimpică, mondială și europeană en titre s-a impus fără drept de apel, după o primă repriză în care tricolorele au marcat doar 9 goluri.

Echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă a avut mai multe sincope în acest meci, primul la scorul de 3-2 și soldat cu șapte goluri consecutive ale scandinavelor. Apoi, la 7-14, Norvegia a reușit o nouă serie de șapte goluri, desprinzându-se la 21-7, pentru ca la pauză scorul să fie de 24-9. Norvegia a controlat și repriza scundă, ecartul de pe tabelă crescând la 20 de goluri.

Pentru România au marcat Sonia Mariana Seraficeanu 5 goluri, Asma Elghaoui 4, Angela Ștefania Stoica 3, Alexandra Szoke 3, Cristina Laslo 2, Bianca Maria Bazaliu 2, Elena Roșu 2, Alicia Maria Gogîrlă 2, Yaroslava Burlachenko 1, Alisia Lorena Boiciuc 1.

Golurile oaspetelor au fost reușite de Selma Helen Henriksen 6, Kristine Breistoel 5, Henny Ella Reistad 5, Emilie Margrethe Hovden 5, Frida Brandbu Andersen 4, Veronica Egebakken Kristiansen 4, Stine Ruscetta Skogrand 4, Anniken Wollik (SCM Râmnicu Vâlcea) 4, Malin Larsen Aune 3, Live Rushfeldt Deila 2, Stella Waagan Kruse 2, Vilde Mortensen Ingstad 1.

De menționat, că în octombrie, la Larvik, Norvegia a câștigat la doar două goluri, cu 29-27.

Norvegia ocupă primul loc în clasament, cu 10 puncte, urmată de România, 6 puncte, Polonia, 4 puncte, Slovacia, 0 puncte. Duminică 12 aprilie vor avea loc ultimele meciuri din grupă, Norvegia – Slovacia și Polonia – România (Radom, 19:00). România se va califica la turneul final și cu o înfrângere la maximum patru goluri.

