În weekendul trecut s-a desfășurat la Bistrița Campionatul Național Școlar CSS-LPS la tenis de masă. Printre echipele prezente s-a regăsit și CSS Craiova, care a reușit să obțină la final patru medalii strălucitoare.

La categoria U19 simplu masculin, cei doi sportivi ai CSS Craiova, Anghel Patrick și Ilie Alexandru au avut un parcurs foarte bun, ajungând în finala competiției. Acolo, Anghel Patrick s-a impus cu scorul 3-1, devenind campion național. De partea cealaltă, Alexandru Ilie a fost nevoit să se mulțumească cu medalia de argint.

La feminin, tot la categoria U19, finala s-a disputat între două sportive ale clubului nostru, Lazăr Eva și Trușculescu Anastasia. Meciul a fost câștigat de sportiva Lazăr Eva cu scorul de 3-0, devenind, de asemenea, campioană națională.

Au mai fost obținute două locuri V: la U19 Voinea Natalia și la U15 Trușculescu Iarina.

Cei doi antrenori, Nicoli Liviu și Georgescu Cătălin, s-au declarat multumiți de rezultatele obținute, ocupând și de această dată poziții fruntașe la nivelul cluburilor sportive din țară.

Citește și: Sorana Cîrstea, calificată în sferturile probei de dublu la Linz (WTA)





