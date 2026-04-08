Sorana Cîrstea, calificată în sferturile probei de dublu la Linz (WTA)

Perechea româno-chineză Sorana Cîrstea/Shuai Zhang s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului WTA 500 de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro, marți, după ce a învins cuplul american Sloane Stephens/Katie Volynets, cu 6-1, 6-3.

Principalele favorite au obținut victoria după numai 62 de minute de joc.

Cîrstea și partenera sa și-au asigurat un cec de 9.700 de euro și 108 puncte WTA la dublu, iar în sferturi vor înfrunta câștigătoarele din meciul Maria Kozîreva (Rusia)/Irina Șimanovici (Belarus) – Miyu Kato (Japonia)/Liudmila Samsonova (Rusia).

Tot marți, Sorana Cîrstea a învins-o pe austriaca Sinja Kraus cu 6-3, 6-3, în primul tur la simplu.

