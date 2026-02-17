Handbal / Constantin Din crede într-o medalie la CE 2026: „Cred că sunt perspective foarte bune!“

România organizează Campionatul European de handbal feminin – EHF EURO 2026 (3-20 decembrie 2026), competiție găzduită de România alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia, cu meciuri programate la Oradea și Cluj-Napoca.

Președintele Federației Române de Handbal, Constantin Din, a afirmat, luni, într-o conferință de presă, că obținerea unei medalii la Campionatul European nu este un obiectiv nerealizabil. Oficialul FRH își pune mari speranțe în unitatea grupului format la echipa națională de handbal feminin a României.

„Nu cred că este un obiectiv nerealizabil obținerea unei medalii la Campionatul European. Am văzut cum a evoluat echipa națională la ultimul Campionat Mondial. Cred că sunt perspective foarte bune și aș vrea să scot în evidență atmosfera din ce în ce mai bună din interiorul acestei echipe naționale.

Am simțit că fetele țin una la alta, că vin cu mare drag să evolueze pentru echipa națională a României și cred că ăsta este obiectivul principal, să putem să oferim o atmosferă foarte bună în interiorul echipei naționale. Dacă vom reuși acest lucru o să vedeți niște rezultate foarte, foarte bune“, a spus Constantin Din.

FRH caută voluntari pentru turneul final

Oficialul FRH a anunțat, totodată, startul campaniei de recrutare a voluntarilor pentru cele trei competiții care vor fi organizate în România.

„Pentru a putea să ne ducem la bun sfârșit aceste organizări este clar că trebuie să ne extindem echipa și considerăm că este timpul să dăm drumul la această campanie de recrutare de voluntari. Avem nevoie de profesionalism, avem nevoie să ne mărim comunitatea handbalistică și cred că trebuie să profităm cu toții de aceste turnee finale. Cred că vom avea succes cu această campanie de recrutare a voluntarilor, pentru că handbalul este un sport foarte, foarte iubit.

Avem nevoie de sute de voluntari, sunt foarte multe domenii pe care trebuie să le acoperim și cu cât sunt mai mulți voluntari, cu atât organizarea competiției va fi mai bună. Nu trebuie deloc să minimalizăm rolul voluntarilor. Cu sprijinul lor putem avea o organizare mai bună, dar în același timp ne dorim ca această comunitate a handbalului să fie mai numeroasă și acesta este un bun prilej de a mări această comunitate“, a adăugat Constantin Din.

Deja s-au vândut bilete pentru European

Pentru meciurile pe care România le va organiza la Campionatul European de senioare din luna decembrie, deja au fost vândute 3.000 de bilete, a anunțat Din: „Din fericire handbalul este foarte iubit în România și procesul de vânzare a biletelor s-a demarat încă din decembrie, iar în momentul de față sunt aproape 3.000 de bilete vândute. Suntem de departe pe primul loc între cele cinci țări organizatoare ale Campionatului European din 2026 cu cel mai mare numărul de bilete vândute“.

