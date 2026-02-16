Reprezentativa României a învins echipa Belgiei, cu scorul de 23-6 (6-6), duminică seară, pe Stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași, într-un meci din Rugby Europe Championship 2026. Meciul a fost unul de mare luptă, pe un teren foarte greu, mocirlos, și pe ninsoare.

„Stejarii” au mai atenuat, practic, din gustul amar al eșecului din meciul de debut al sezonului, 24-30 cu Germania.

Alin Conache a marcat primele puncte ale meciului (2), din lovitură de pedeapsă, după care ”diavolii negri” au preluat conducerea prin două penalități transformate de Florian Remue (16, 28), dar scorul la pauză a fost egal, 6-6, după o nouă lovitură de pedeapsă marcată de Conache (40). România a jucat mai bine în repriza secundă și a făcut diferența prin două eseuri, înscrise de Kemal Altîntok (58) și Eduard Cioroabă (75), ambele transformate de Conache, care a mai punctat dintr-o lovitură de pedeapsă (66).

România a aliniat echipa: 1. Iulian Hartig (CS Dinamo), 2. Ștefan Buruiană (SC Albi), 3. Cosmin Manole (CS Dinamo), 4. Marius Antonescu (Narbonne), 5. Andrei Mahu (căpitan; Massy), 6. Kemal Altinok (SCM USV Timișoara), 7. Cristi Boboc (CSA Steaua), 8. Eduard Cioroabă (CS Dinamo), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Dănuț Jipa (CS Rapid), 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), 12. Fonovai Tangimana (CS Dinamo), 13. Alexandru Bucur (SCM USV Timișoara), 14. Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), 15. Nicolas Onuțu (CS Annonay). Antrenor principal: David Gérard.

În Grupa B, Portugalia e lider, cu 10 puncte, urmată de România (5 puncte), Germania (4 puncte) și Belgia (0 puncte).

România va juca ultimul meci din grupă pe 22 februarie, cu Portugalia, în deplasare.

