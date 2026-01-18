Handbal (m) / România, fără șanse în fața Danemarcei la Campionatul European

Naționala masculină de handbal a României a fost învinsă clar de Danemarca, cu scorul de 39-24 (22-17), duminică seară, la Herning, într-un meci din Grupa B a Campionatului European – EHF EURO 2026, din Danemarca, Suedia și Norvegia.

Tricolorii au reușit să țină onorabil piept danezilor în prima repriză, dar scorul a luat proporții după pauză, campionii mondiali și olimpici en titre, finaliști la EURO 2024, câștigând la o diferență de 15 goluri.

Golurile echipei antrenate de George Buricea au fost marcate de Robert Nagy 4, Radu Ghiță 4, Călin Dedu 4, Ionuț Stănescu 3, Daniel Stanciuc 3, Andrei Buzle 3, Ionuț Nistor Ioniță 2, Tudor Botea 1.

Pentru gazde au marcat Mathias Gidsel 9 goluri, Mads Hoxer 8, Simon Pytlick 8, Emil Jakobsen 5, Rasmus Lauge 3, Lasse Moeller 3, Magnus Landin 1, Magnus Saugstrup 1, Lasse Bredekjaer Andersson 1.

Kevin Moeller a avut o prestație excelentă, cu 17 intervenții (42,50%).

În celălalt meci al grupei, Macedonia de Nord a remizat cu Portugalia, 19-19 (13-15).

Danemarca este liderul grupei, cu 4 puncte, urmată de Portugalia, 3 puncte, Macedonia de Nord, 1 punct, România, 0 puncte. Primele două clasate se califică în grupele principale.

Marți vor avea loc ultimele meciuri din grupă, Macedonia de Nord – România (19:00) și Danemarca – Portugalia (21:30), ambele la Herning.

