Polo / România n-a mișcat în fața Croației la CE

De Tiberiu Cocora

Naționala României a fost învinsă de Croația, vicecampioana continentală, cu scorul de 17-9 (5-1, 1-2, 5-3, 6-3), sâmbătă seara, în primul său meci din Grupa F a fazei secunde a Campionatului European de polo pe apă masculin de la Belgrad.

Tricolorii au fost dominat trei sferturi din timp, având doar un sfert bun, al doilea, adjudecat cu 2-1 în fața campioanei din 2010 și 2022.

Andrei Neamțu a marcat 4 goluri pentru echipa României, Francesco Iudean 3, iar Andrei Prioteasa și Vlad Georgescu au înscris câte un gol.

Pentru croați au marcat Konstantin Kharkov 5 goluri, Marko Zuvela 4, Zvonimir Butic 3, Luka Bukic 2, Rino Buric 1, Luka Loncar 1, Ante Vukicevic 1.

Italia a învins Georgia cu 16-14, iar Grecia a trecut de Turcia cu 20-8, în celelalte meciuri din grupă.

Italia și Grecia au câte 9 puncte (+27), urmate de Croația, 6 puncte, România, 3 puncte, Turcia, 0 puncte, Georgia, 0 puncte.

România va juca următorul meci contra Georgiei, luni (16:30).

