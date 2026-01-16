Handbal (m) / România debutează azi la European! Un prim duel de „foc“ pentru tricolori

România debutează astăzi la Campionatul European împotriva Portugaliei. Meciul se va juca la Herning (Danemarca) de la ora 19:00 și va fi transmis doar pe platforma Voyo.

Calificată pentru a doua oară la rând la un turneu european, România a fost repartizată într-o grupă „imposibilă”, alături de Danemarca, Portugalia și Macedonia de Nord.

România s-a reunit pentru EURO încă din 18 decembrie. De atunci a susținut 3 partide de pregătire, una cu Italia și două cu Ungaria. Din păcate, toate au fost pierdute.

George Buricea are la dispoziție un lot de 18 jucători dintre care nu lipsesc, Ionuț Iancu, Robert Militaru, Dan Racoțea, Cristi Ghiță, Daniel Stanciuc, Ionuț Nistor sau Călin Dedu. Selecționerul nu se poate baza la turneul final pe Demis Grigoraș, Andrei Drăgan, Liviu Caba, Gabriel Ilie și Erik Pop, toți fiind accidentați, notează Gsp.

„Este primul meci la Euro, va fi mult trac, multă încrâncenare și probabil mai multe greșeli. Eu sper la un meci foarte bun și la final, când vom trage linie, să fim mulțumiți că am dat totul, că am practicat un handbal modern, în viteză, cu o apărare puternică”, a declarat selecționerul George Buricea pentru GSP.

Portugalia este naționala cu cel mai mare progres în ultimii 10-12 ani din handbalul masculin. Echipa pregătită de antrenorul lui Dinamo, Paulo Pereira, s-a clasat pe locul 4 la ultimul campionat mondial și pe locul 7 la precedentul campionat european.

Cele două echipe s-au întâlnit și în preliminariile pentru EURO, iar fiecare selecționată și-a câștigat meciul de pe teren propriu.

Lotul complet convocat de selecționerul George Buricea:

Portari : Ionuț Iancu (Dinamo), Mihai Popescu (Potaissa Turda)

: Ionuț Iancu (Dinamo), Mihai Popescu (Potaissa Turda) Extreme stânga : Alexandru Andrei (Poli Timișoara), Denis Vereș (Potaissa Turda)

: Alexandru Andrei (Poli Timișoara), Denis Vereș (Potaissa Turda) Extreme dreapta : Sorin Grigore (CSU Suceava), Ionuț Nistor (Dinamo)

: Sorin Grigore (CSU Suceava), Ionuț Nistor (Dinamo) Interi stânga : Tudor Botea (Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (Dinamo), Robert Militaru (Dinamo), Răzvan Trif (Poli Timișoara), Dan Racoțea (Górnik Zabrze)

: Tudor Botea (Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (Dinamo), Robert Militaru (Dinamo), Răzvan Trif (Poli Timișoara), Dan Racoțea (Górnik Zabrze) Interi dreapta : Ionuț Stănescu (Wybrzeze Gdansk), Cristian Ghiță (Potaissa Turda)

: Ionuț Stănescu (Wybrzeze Gdansk), Cristian Ghiță (Potaissa Turda) Coordonatori : Daniel Stanciuc (Dinamo), Ștefan Cumpănici (Minaur Baia Mare)

: Daniel Stanciuc (Dinamo), Ștefan Cumpănici (Minaur Baia Mare) Pivoți : Călin Dedu (Dinamo), Robert Nagy (Minaur Baia Mare), Andras Szasz (Poli Timișoara).

: Călin Dedu (Dinamo), Robert Nagy (Minaur Baia Mare), Andras Szasz (Poli Timișoara). Andrei Drăgan, Dan Vasile, Demis Grigoraș, Gabriel Ilie, Liviu Caba și Erik Pop lipsesc din motive medicale

