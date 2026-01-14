-1 C
Craiova
miercuri, 14 ianuarie, 2026
Polo / România a trecut la limită de Turcia la European! Urmează un super-meci

De Tiberiu Cocora

Naționala României a obținut o victorie la limită în fața echipei Turciei, cu scorul de 20-19 (4-5, 7-5, 7-5, 2-4), marți seară, în al doilea său meci din Grupa D a Campionatului European de polo pe apă masculin de la Belgrad.

Tricolorii s-au impus la capătul unui meci foarte disputat, în care au fost conduși cu 8-4, dar au reușit să revină și să aibă avantaj la jumătatea confruntării, 11-10. România a avut avantaj maxim de trei goluri (16-13, 17-14, 18-15, 19-16), dar s-a mulțumit cu un succes la un singur gol.

Pentru echipa antrenată de Bogdan Rath au marcat Vlad Georgescu 5 goluri, Andrei Neamțu 4, Tudor Fulea 3, Francesco Iudean 2, Matei Luțescu 2, Andrei Prioteasa 1, Alexandru Gheorghe 1, David Belenyesi 1, Darian Luncan 1.

În celălalt meci al grupei, Italia a învins Slovacia cu 17-12.

Italia, medaliată cu bronz la ediția trecută, ocupă primul loc în grupă, cu 6 puncte (+16), urmată de România, 6 puncte (+9), Turcia, 0 puncte (-12), Slovacia, 0 puncte (-13). Primele trei clasate se califică în faza următoare a competiției.

România va juca ultimul meci din grupă joi 15 ianuarie, contra Italiei (16:15), în timp ce Turcia va înfrunta Slovacia (13:45).

Citește și: Volei (f) / România, fără șanse în fața Turciei în preliminariile CE U18

