Handbal (f) / O internațională franceză a semnat cu SCM Vâlcea

Echipa feminină de handbal SCM Râmnicu Vâlcea a anunțat transferul jucătoarei Marie-Helene Sajka, internațională franceză, care va evolua în Liga Florilor din sezonul viitor, potrivit paginii de Facebook a clubului.

Jucătoarea franceză, care a semnat un contract valabil până în 2028, evoluează pe postul de inter dreapta, are 1,85 m și este o sportivă cu mare experiență în competițiile internaționale. Ea are în palmares formații de top european, printre care Metz Handball, Nykoebing Falster HK sau Neptunes de Nantes, iar în acest final de an, a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial alături de naționala tării sale.

„Marie-Helene este o jucătoare cu o aruncare puternică care preferă aruncările de la distanță și este foarte activă în apărare. Sportiva ne-a împărtășit faptul că își pune mereu echipa pe primul loc și luptă pentru grup, cu obiectivul de a obține cele mai bune rezultate. În afara terenului, studiază pentru a deveni profesoară de limba franceză și este pasionată de învățarea limbilor străine. Se caracterizează ca fiind o fire deschisă, sociabilă, căreia îi place să petreacă timp cu prietenii și familia. De asemenea urmărește baschetul, în special echipa logodnicului ei, se bucură de muzică, iubește pisicile și lectura, în special pe plajă’‘, precizează clubul vâlcean.

Acesta este al doilea transfer anunțat de sărbători de SCM Râmnicu Vâlcea, după extrema dreaptă olandeză Sara Dekker (24 ani), de la Team Esbjerg, care a semnat și ea până în 2028.

