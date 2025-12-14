Handbal (f) / Norvegia a bătut tot și a devenit campioană mondială

Selecționata Norvegiei, campioana olimpică en titre, a cucerit al cincilea său titlu mondial, după ce a învins Germania cu scorul de 23-20 (11-11), duminică, la Rotterdam, în finala Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania și Olanda. Norvegia deține, astfel, toate cele trei titluri din handbal feminin, olimpic, mondial și european.

Germania: Filter, Wachter – Behrend (1 gol), Leuchter (4), Grijseels (4), Vogel (4), Doell (1), Antl (1), Engel (1), Smits (1), Steffen, Kuhne (1), Lott (2), Maidhof, Hauf, von Pereira.

Norvegia: Lunde, Raasok – Hovden, Skogrand, Aardahl (1), Bakkerud (3), Thale Deila (5), Wollik (2), Veronica Kristiansen, Live Deila, Nora Mork (3), Aune (2), Breistol, Ingstad (2), Henriksen, Reistad (5).

Acesta este primul trofeu obținut de selecționerul norvegian Ole Gustav Gjekstad, după ce a câștigat la nivel de club trei Ligi ale Campionilor cu Vipers Kristiansand (2021, 2022, 2023) și a jucat o finală de Champions League cu Odense în iunie.

Portarul Katrine Lunde (45 ani), care a obținut al 13-lea său trofeu cu echipa națională, ar urma să se retragă din activitate după acest succes. Lunde a fost remarcabilă în finală, cu 14 intervenții.

Franța a obținut bronzul, după aurul de la ediția precedentă, învingând Olanda cu scorul de 33-31 (12-11, 14-15, 7-5), după prelungiri, în finala mică.

