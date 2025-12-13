Volei (m) / E greu când ai absențe! SCMU Craiova, fără șanse în fața lui Dinamo

Echipa masculină de volei SCMU Craiova traversează o perioadă dificilă în Divizia A1. Oltenii au suferit cea de-a treia înfrângere consecutivă fără set câștigat, după ce au cedat sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-3, în fața formației Dinamo București. Partida a contat pentru etapa a 9-a.

Fără trei jucători importanți, SCMU Craiova a fost „victimă“ sigură împotriva lui Dinamo. Oaspeții au preluat inițiativa încă din primul set, pe care l-au și câștigat la 18. Actul secund a propus mai mult suspans, pentru că trupa lui Dănuț Pascu a tras tare pentru fiecare punct. Chiar dacă Dinamo a început mai bine, la 14 s-a restabilit egalitatea, iar suspansul s-a menținut până spre final. Bucureștenii au reușit până la urmă să se desprindă în set, iar apoi pe tabelă după 25-22. Craiova a cedat, apoi, din toate punctele de vedere. Actul al treilea a fost unul fără istoric, Dinamo dominând autoritar și închizând meciul cu 25-12.

De menționat, totuși, că Andrei Mieilă, un tânăr talent de doar 17 ani care evoluează pe postul de centru, produs al Colegiului Național „Nicolae Titulescu” din Craiova, a primit șansa de a intra pe teren în super-duelul cu Dinamo. Acesta a fost, de asemenea, meciul lui de debut în Divizia A1.

SCMU Craiova: Cuk 4 puncte, Mihălescu 3, Catrina, Baesso 5, Brzakovic 11, Silista 3 – Kumagai (L). Au mai intrat: Chirino 1, Capotă 1, Mieilă – Cosma (L).

Pentru SCMU Craiova, urmează deplasarea de pe terenul Rapidului. Partida este programată miercuri, 17 decembrie, de la ora 16.30.

