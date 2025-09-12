Înfrângere dureroasă pentru SCM „U“ Craiova cu CSM Slatina

Echipa feminină de handbal SCM „U“ Craiova a pierdut partida susţinută vineri seară, în Sala Polivalentă din Bănie, în faţa formaţiei CSM Slatina. Oaspetele au condus aproape în totalitate jocul, având o evoluţie mult mai consistentă decât fetele lui Ovidiu Mihăilă. La final, tabela a indicat 31-34 (18-18), iar antrenorul grupării craiovene, Ovidiu Mihăilă, a subliniat că urmează o amplă analiză.

De partea cealaltă, tehnicianul formaţiei CSM Slatina, Andrei Popescu, şi-a felicitat elevele pentru modul cu au luptat. VEZI VIDEO!

Liga Florilor, etapa 3:

Miercuri, 10 septembrie: CSM București – HC Dunărea Brăila 38-33.

Vineri, 12 septembrie: SCM „U“ Craiova – CSM Slatina 31-34.

Sâmbătă, 13 septembrie – ora 15.00: CSM Galați – HC Zalău; ora 17.30: CS Rapid București – SCM Rm. Vâlcea, Corona Brașov – CSM Tg. Jiu.

Miercuri, 24 septembrie – ora 17.30: Gloria Bistrița – Minaur Baia Mare.

Clasament: 1. CSM București 6 puncte (golaveraj 105-94), 2. Bistrita 4 (66-42), 3. Brașov 4 (64-43), 4. Slatina 4 (88-89), 5. Brăila 4 (83-84), 6. Vâlcea 2 (61-49), 7. Baia Mare 2 (66-62), 8. Craiova 2 (86-93), 9. Rapid 0 (49-53), 10. Tg. Jiu 0 (49-58), 11. Zalău 0 (42-59), 12. Galați 0 (46-79).

