Universitatea Craiova o va întâlni duminică, 14 septembrie,de la ora 18.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Farul Constanţa. Disputa va conta pentru etapa a 9-a din Superligă şi se anunţă spectaculoasă.

Despre această confruntare au vorbit astăzi, într-un cadru organizat, antrenorul Ştiinţei , Mirel Rădoi, şi decarul Ştefan Baiaram. VEZI VIDEO!

Superliga, etapa 9

Vineri, 12 septembrie – ora 21.00: U Cluj – Rapid.

Sâmbătă, 13 septembrie – ora 16.00: UTA Arad – FC Argeș, ora 21.30: Metaloglobus – CFR Cluj.

Duminică, 14 septembrie – ora 15.45: Oțelul Galați – FC Botoșani, ora 18.00: Universitatea Craiova – Farul Constanța, ora 21.00: Csikszereda – FCSB.

Luni, 15 septembrie – ora 18.00: AFC Hermannstadt – Unirea Slobozia, ora 21.00: Petrolul – Dinamo.

Clasament: 1. „U“ Craiova 20 puncte (golaveraj 17-9), 2. Rapid 18 (14-6), 3. Dinamo 15 (12-8), 4. Argeș 15 (13-10), 5. Botoșani 13 (16-9), 6. Farul 13 (11-10), 7. UTA 13 (11-10), 8. U Cluj 12 (11-8), 9. Slobozia 11 (11-10), 10. Oțelul 10 (10-9), 11. Hermannstadt 7 (7-10), 12. Petrolul 9 (7-9), 13. FCSB 6 (10-14), 14. CFR Cluj 6 (11-16), 15. Csikszereda 2 (7-19), 16. Metaloglobus 1 (7-18).

