30.1 C
Craiova
vineri, 12 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportFotbalMirel Rădoi şi Ştefan Baiaram au prefaţat meciul „U“ Craiova - Farul Constanţa

Mirel Rădoi şi Ştefan Baiaram au prefaţat meciul „U“ Craiova – Farul Constanţa

Alexandru VIRTOSU
De Alexandru VIRTOSU

-

Universitatea Craiova o va întâlni duminică, 14 septembrie,de la ora 18.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Farul Constanţa. Disputa va conta pentru etapa a 9-a din Superligă şi se anunţă spectaculoasă.

Despre această confruntare au vorbit astăzi, într-un cadru organizat, antrenorul Ştiinţei , Mirel Rădoi, şi decarul Ştefan Baiaram. VEZI VIDEO!

Superliga, etapa 9

Vineri, 12 septembrie – ora 21.00: U Cluj – Rapid.
Sâmbătă, 13 septembrie – ora 16.00: UTA Arad – FC Argeș, ora 21.30: Metaloglobus – CFR Cluj.
Duminică, 14 septembrie – ora 15.45: Oțelul Galați – FC Botoșani, ora 18.00: Universitatea Craiova – Farul Constanța, ora 21.00: Csikszereda – FCSB.
Luni, 15 septembrie – ora 18.00: AFC Hermannstadt – Unirea Slobozia, ora 21.00: Petrolul – Dinamo.

Clasament: 1. „U“ Craiova 20 puncte (golaveraj 17-9), 2. Rapid 18 (14-6), 3. Dinamo 15 (12-8), 4. Argeș 15 (13-10), 5. Botoșani 13 (16-9), 6. Farul 13 (11-10), 7. UTA 13 (11-10), 8. U Cluj 12 (11-8), 9. Slobozia 11 (11-10), 10. Oțelul 10 (10-9), 11. Hermannstadt 7 (7-10), 12. Petrolul 9 (7-9), 13. FCSB 6 (10-14), 14. CFR Cluj 6 (11-16), 15. Csikszereda 2 (7-19), 16. Metaloglobus 1 (7-18).

Citeşte şi: Adrian Popescu o creditează pe Universitatea Craiova în meciul cu Farul Constanţa

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Mehedinți: Incendiu la o auto-betonieră în Hinova

Pompierii Detașamentului Drobeta Turnu Severin intervin, vineri, pentru stingerea...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA