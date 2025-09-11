Handbal (f) | SCM „U“ Craiova primește vizita „vecinei“ CSM Slatina

Echipa feminină de handbal SCM „U“ Craiova o va întâlni vineri, de la ora 17.30, în Sala Polivalentă din Bănie, pe CSM Slatina, într-o partidă contând pentru etapa a 3-a din Liga Florilor. Cele două formații s-au întâlnit recent și în cadrul Cupei Craiovei. Au remizat, scor 32-32, însă gruparea de pe malul Oltului a ridicat trofeul, având un golaveraj mai bun.

Liga Florilor, etapa 3:

Miercuri, 10 septembrie: CSM București – HC Dunărea Brăila 38-33.

Vineri, 12 septembrie – ora 17.30: SCM „U“ Craiova – CSM Slatina.

Sâmbătă, 13 septembrie – ora 15.00: CSM Galați – HC Zalău; ora 17.30: CS Rapid București – SCM Rm. Vâlcea, Corona Brașov – CSM Tg. Jiu.

Miercuri, 24 septembrie – ora 17.30: Gloria Bistrița – Minaur Baia Mare.

Clasament: 1. CSM București 6 puncte (golaveraj 105-94), 2. Bistrita 4 (66-42), 3. Brașov 4 (64-43), 4. Brăila 4 (83-84), 5. Vâlcea 2 (61-49), 6. Baia Mare 2 (66-62), 7. Craiova 2 (55-59), 8. Slatina 2 (54-58), 9. Rapid 0 (49-53), 10. Tg. Jiu 0 (49-58), 11. Zalău 0 (42-59), 12. Galați 0 (46-79).

Citește și: Universitatea Craiova, iertată de UEFA!